الكويت: تعديل حظر التجول الجزئي ليصبح من 8 مساءً إلى 5 صباحًا

الكويت – (أ ش أ):

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، بدء المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وتعديل مواعيد الحظر الجزئي، ليصبح من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 5 صباحًا؛ وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم.

جاء ذلك في بيان صحفي، صادر عن مجلس الوزراء الكويتي، عقب اجتماعه الاستثنائي الذي عقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الحمد الخالد الصباح.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الكويتي، كان قد أعلن عقب اجتماعه الاستثنائي الذي عقد يوم الخميس الماضي، تمديد العمل بالمرحلة الأولى من مراحل الخمس لعودة الحياة الطبيعية، لحين تقييم السلطات الصحية للوضع، مع تعديل مواعيد حظر التجول الجزئي، لتصبح من 7 مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا.