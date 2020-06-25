كورونا في السعودية: 3372 إصابة و5085 حالة تعاف في 24 ساعة
الرياض- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 5085 حالة تعاف جديدة بفيروس "كورونا"، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 117,882 حالة .
وأوضحت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة ارتفع إلى 170,639 حالة مؤكدة، بزيادة 3372 إصابة عن المسجلة أمس.
وأعلنت الوزارة تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 1428 حالة وفاة.
وبلغ إجمالي الحالات النشطة 51,325 حالة، منها 2206 حالات حرجة.
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