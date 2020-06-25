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أفغانستان : 460 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

11:15 ص الخميس 25 يونيو 2020
أفغانستان : 460 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا

كابول- أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، تسجيل 460 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بالإضافة إلى 36 حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة طلوع الأفغانية، اليوم الخميس، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 10 ألاف و174 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 675 حالة، وإجمالي عدد الإصابات 30 ألفا و175 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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Asha
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