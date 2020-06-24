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رئيس المكسيك يعتزم لقاء ترامب ورئيس وزراء كندا لإطلاق اتفاقية تجارة

08:41 م الأربعاء 24 يونيو 2020
رئيس المكسيك يعتزم لقاء ترامب ورئيس وزراء كندا لإطلاق اتفاقية تجارة

اندريس مانويل لوبيز أوبرادور

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

يعتزم الرئيس المكسيكي أندرياس مانويل لوبيز أوبرادور، لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، لبحث إطلاق اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية التي تضم الدول الثلاث.

وقال الرئيس لوبيز أوبرادور إنه قد يلتقي ترامب في واشنطن خلال الأيام الأولى من يوليو المقبل، مضيفا أنه سيعلن الموعد المحدد لزيارته للولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، وربما خلال يوم أو يومين بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف لوبيز أوبرادور أنه يأمل أن يحضر جاستن ترودو رئيس وزراء كندا لقاء واشنطن لإطلاق اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية والتي توصلت إليها الدول الثلاث خلال الفترة الماضية.

وستكون زيارة واشنطن أول رحلة خارجية للرئيس المكسيكي منذ وصوله إلى السلطة في ديسمبر 2018.

كان ترامب ألغى بعد وصوله إلى السلطة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع المكسيك وكندا والتي كانت معروفة باسم اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) ودخل في مفاوضات مع الدولتين من اجل التوصل إلى اتفاقية تجارية جديدة والتي تم التوصل إليها في 2019 والمعروفة باسم "يو.إس.إم.سي.ايه" ولكنها لم تدخل حيز التطبيق حتى الآن بسبب إجراءات التصديق عليها في برلمانات الدول الثلاث.

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