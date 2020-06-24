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الإصابات بكورونا: فجوة كبيرة في قاعدة البيانات بين الرجال والنساء في الشرق الأوسط وأفريقيا

02:56 م الأربعاء 24 يونيو 2020
الإصابات بكورونا: فجوة كبيرة في قاعدة البيانات بين الرجال والنساء في الشرق الأوسط وأفريقيا

فيروس كورونا

لندن- (بي بي سي):

هناك فجوة كبيرة بين عدد الرجال والنساء الذين ثبتت إصابتهم بـ كوفيد-19 في أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط، مما يشير إلى أن النساء في مناطق الصراع قد يواجهن صعوبة في الوصول إلى الاختبار و الدعم.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية في دول مثل باكستان وأفغانستان واليمن، إن أكثر من 70٪ من الحالات المبلغ عنها كانت من الذكور، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 51٪.

وعلى النقيض من ذلك، كان لدى الدول الأكثر ثراء توازن بين الجنسين أقرب بكثير من المتوسط العالمي.

وتشمل هذه السويد (59٪ من الإناث) والمملكة المتحدة (54٪ من الإناث) والولايات المتحدة (51٪ من الإناث).

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت في السابق البلدان إلى الإبلاغ عن تفاصيل حالات الإصابة بالجنس والعمر المؤكدة حتى تتمكن من تحديد الأشخاص الأكثر تضرراً. وقالت هيئة الأمم المتحدة إنه تم الإبلاغ عن أقل من نصف الحالات المؤكدة في العالم مع بيانات الجنس والعمر، لذلك يجب توخي الحذر بشأن أي استنتاجات حول تأثير الفيروس على الرجال والنساء.

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فيروس كورونا لجنة الإنقاذ الدولية المملكة المتحدة الولايات المتحدة أفغانستان

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