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الكاظمي يؤكد عزم الحكومة العراقية إجراء انتخابات تشريعية مبكرة

12:32 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
الكاظمي يؤكد عزم الحكومة العراقية إجراء انتخابات تشريعية مبكرة

مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الاثنين، عزم الحكومة العراقية على التهيئة والإعداد الجيدين لإجراء الانتخابات العامة التشريعية المبكرة، وتجاوز العقبات والمعوقات التي سبق أن تعرّضت لها العمليات الانتخابية السابقة في البلاد.

وتعهد الكاظمي خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بأن "تكون الانتخابات المقبلة معبّراً حقيقياً وصادقاً عن إرادة الشعب العراقي، وعن تطلعاته في تحقيق التنمية والاستقرار السياسي، واستكمال البناء الدستوري المستدام للدولة العراقية".

ودعا الكاظمي إلى أهمية "التعاون الأممي في عمليات التحضير والإعداد، لما لها من انعكاسات إيجابية على مصداقية العملية الانتخابية".

وجرى خلال اللقاء بحث عمل البعثة الأممية في العراق، بالإضافة الى الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل التحضير للانتخابات التشريعية المبكرة.

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