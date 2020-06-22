حريق في مستودع مواد خطرة في قاعدة أمريكية بجزيرة أوكيناوا
طوكيو - أ ش أ
اندلع حريق، اليوم الاثنين، في مستودع للمواد الخطرة في قاعدة كادينا الجوية الأمريكية بجزيرة أوكيناوا جنوب اليابان، اليوم الاثنين، وفق ما أعلنته القوات الجوية الأمريكية .
وذكر بيان للقوات الجوية الأمريكية إن الحريق اندلع صباح اليوم في المبنى الذي يقع في وسط القاعدة وظل مشتعلا لبضع ساعات، ولكن تم احتواؤه داخل القاعدة، بحسب ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية .
وأضاف البيان أن المنطقة أغلقت وتم إخلاؤها من الأفراد، فيما سيطر رجال الاطفاء على الحريق، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.
وقال بيان القوات الجوية الأمريكية أن سبب الحريق غير معروف.
يذكر أن قاعدة كادينا هي أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأقصى.
ويتمركز في أوكيناوا أكثر من نصف القوات الأمريكية في اليابان والبالغ قوامها 50 ألف جندي أمريكي، بموجب اتفاقية أمنية ثنائية، ولطالما اشتكى سكان الجزيرة من المخاطر البيئية المرتبطة بالقاعدة.
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