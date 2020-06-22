أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

الصين تحتج على تحرك اليابان لتغيير اسم جزر"دياويو"

01:57 م الإثنين 22 يونيو 2020
الصين تحتج على تحرك اليابان لتغيير اسم جزر"دياويو"

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

بكين - أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، تحرك مدينة "إيشيجاكي" اليابانية لتغيير اسم جزر "دياويو"، واصفة ذلك بأنه "استفزاز خطير للسيادة الإقليمية للصين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان– في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- "إن جزر دياويو والجزر المجاورة لها جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وإن الصين لديها عزيمة لا تتزعزع لحماية سيادتها".

واعتبر جيان أن تحرك الجانب الياباني يعد "استفزازا خطيرا للسيادة الإقليمية للصين، وغير قانوني وبلا جدوى.. ولن يغير حقيقة أن جزر دياويو تابعة للصين".

وأضاف أن الصين تعارض بشدة هذه الخطوة، وقدمت احتجاجا رسميا لليابان من خلال القنوات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الصين "تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من التدابير ردا على ذلك".

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الصينية الصين اليابان جزر دياويو

الخبر التالى:

الأردن يدعو لجلسة طارئة لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب لبحث تداعيات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 55233

    عدد المصابين

  • 14736

    عدد المتعافين

  • 2193

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9004668

    عدد المصابين

  • 4786569

    عدد المتعافين

  • 468690

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شكري يرد على نظيره الإثيوبي ويتحداه بشأن مفاوضات سد النهضة