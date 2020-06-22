الصين تحتج على تحرك اليابان لتغيير اسم جزر"دياويو"

بكين - أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، تحرك مدينة "إيشيجاكي" اليابانية لتغيير اسم جزر "دياويو"، واصفة ذلك بأنه "استفزاز خطير للسيادة الإقليمية للصين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان– في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- "إن جزر دياويو والجزر المجاورة لها جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وإن الصين لديها عزيمة لا تتزعزع لحماية سيادتها".

واعتبر جيان أن تحرك الجانب الياباني يعد "استفزازا خطيرا للسيادة الإقليمية للصين، وغير قانوني وبلا جدوى.. ولن يغير حقيقة أن جزر دياويو تابعة للصين".

وأضاف أن الصين تعارض بشدة هذه الخطوة، وقدمت احتجاجا رسميا لليابان من خلال القنوات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الصين "تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من التدابير ردا على ذلك".