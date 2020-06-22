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الصين تنتقد مدينة يابانية عدلت أسماء جزر متنازع عليها

01:09 م الإثنين 22 يونيو 2020
الصين تنتقد مدينة يابانية عدلت أسماء جزر متنازع عليها

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان

بكين- (د ب أ):
قدمت الصين احتجاجا على ما اعتبرته خطوة غير قانونية من جانب حكومة محلية يابانية، عدلت المسمى الذي تطلقه على مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي المتنازع عليه مع اليابان.
وصوت مجلس مدينة إيشيجاكي اليوم الاثنين لتغيير الاسم المستخدم للجزر من تونوشيرو إلى تونوشيرو سينكاكو، بداية من الأول من تشرين أول/أكتوبر. وكتب يوشيتاكا ناكاياما عمدة إيشيجاكي على موقع تويتر يقول إن التغيير يهدف إلى إزالة الخلط مع أي مكان آخر في المدينة يحمل نفس الاسم، وليس لتعزيز أحقية اليابان بالجزر.
ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن إضافة "سينكاكو"، وهو الاسم الياباني للجزر، للاسم، ربما يعني ربطها بصورة أكبر باليابان. وتسمى هذه الجزر في الصين باسم دياويو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين في بكين اليوم الاثنين إن "تمرير ما يسمى بمشروع قانون لتغيير العنوان من قبل الجانب الياباني، هو انتهاك خطير لسيادة الأراضي الصينية".

وأضاف أن الصين تحتفظ بحق الرد على هذا الإجراء.

تشاو ليجيان بكين الصين

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