بلغاريا تشدد إجراءات مكافحة كورونا مجددا بعد ارتفاع حالات الإصابة
صوفيا- (د ب ا):
قال وزير الصحة البلغاري كيريل أنانييف للصحفيين اليوم الاثنين إنه ابتداء من الغد سوف يتم عقد الفعاليات العامة في 50% من سعة القاعات المغلقة، على أن يتم إلزام الحاضرين بارتداء الكمامات وتوفير جميع معدات الحماية الأخرى.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول إن الحانات أيضا سوف تعمل بنصف سعتها.
وأفادت بلومبرج أنه سوف يتم تغريم أكبر حزبين سياسيين لتنظيمهما فعاليات عامة دون الالتزام بالضوابط اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
ويذكر أن بلغاريا قد سجلت 117 حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد، بعدما انخفضت الحالات إلى 6 فقط منذ ثلاث أسابيع، ويبلغ حاليا إجمالي حالات الاصابة 3905 حالة، و199 حالة وفاة.
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