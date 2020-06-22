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كورونا في سويسرا: الإصابات تتجاوز31 ألفا ولا زيادة في الوفيات

09:46 ص الإثنين 22 يونيو 2020
كورونا في سويسرا: الإصابات تتجاوز31 ألفا ولا زيادة في الوفيات

أرشيفية

زيورخ- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد-19) في سويسرا إلى 31292 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت زيورخ (0530 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في سويسرا جراء الفيروس ثبتت عند 1956 حالة دون تسجيل أي حالات منذ نفس التوقيت أمس الأحد. وتعافى 29 ألف شخص من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 16 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في سويسرا.
وتأسست جامعة جونز هوبكنز عام 1876 وهي جامعة خاصة بحثية، مقرها في بالتيمور بولاية مريلاند بالولايات المتحدة.
وحملت الجامعة اسم جونز هوبكنز عندما تبرع في وصيته بمبلغ سبعة ملايين دولار للجامعة ومستشفى جونز هوبكنز، وكان المبلغ أكبر وصية للأعمال الخيرية في هذا الوقت في تاريخ الولايات المتحدة.
وافتتحت جامعة جونز هوبكنز في 22 فبراير 1876 بهدف أساسي، وهو تنمية الأبحاث وتشجيع الطلاب على تطوير العلوم بأبحاثهم.

فيروس كورونا زيورخ سويسرا

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