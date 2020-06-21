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الأمن اللبناني: إلقاء القبض على 11 متهما في أعمال تخريب وسط بيروت

04:52 م الأحد 21 يونيو 2020
الأمن اللبناني: إلقاء القبض على 11 متهما في أعمال تخريب وسط بيروت

الشرطة اللبنانية

بيروت - أ ش أ

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) إلقاء القبض على 11 متهما بارتكاب جرائم التخريب وحرق المحال والمؤسسات التجارية التي وقعت في وسط العاصمة بيروت قبل نحو 10 أيام، وإحالتهم إلى سلطات التحقيق القضائية.

وذكرت قوى الأمن الداخلي - في بيان اليوم الأحد- أن شعبة المعلومات (الاستخبارات) بالجهاز تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم بارتكاب تلك الجرائم، وذلك استنادا إلى الصور والمشاهد التي التقطتها مختلف وسائل الإعلام اللبنانية، والتي تُظهر بوضوح قيام المتهمين بتنفيذ عمليات تخريب وتكسير الممتلكات العامة والخاصة يومي 11 و 12 يونيو الجاري تحت ستار الاحتجاجات السلمية التي يشهدها لبنان في الآونة الأخيرة.

وأكدت قوى الأمن الداخلي حرصها على ضمان حرية التعبير السلمي وحمايته، مشددة في نفس الوقت على أن حرية التعبير لا تعني على الإطلاق ارتكاب أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وأنها لن تتهاون مع المعتدين على هذه الممتلكات.

وتحولت شوارع العاصمة اللبنانية يومي 11 و 12 يونيو الجاري، إلى ساحة للشغب والمواجهات والكر والفر، حيث قامت مجموعات بتحطيم وإحراق المحال والمؤسسات التجارية بصورة ممنهجة، وقطع الطرق ورشق القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات النارية وقنابل المولوتوف، في حين عملت قوات مكافحة الشغب وبمؤازرة من الجيش اللبناني، على مطاردة وملاحقة تلك المجموعات في الشوارع وإطلاق القنابل المسيلة للدموع، لحملهم على التفرق والتوقف عن الاعتداءات وأعمال التخريب.

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة اللبنانية أعمال تخريب بيروت

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