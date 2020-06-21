لأول مرة منذ أبريل.. أقل من ألف إصابة بكورونا في موسكو خلال 24 ساعة
وكالات:
سجلت السلطات الصحية الروسية أقل من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو خلال 24 ساعة، وذلك للمرة الأولى من 9 أبريل الفائت.
وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا في تقريرها اليومي رصد 968 إصابة مؤكدة بالوباء في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 1057 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد حالات الفيروس التي تم تسجيلها في العاصمة منذ بداية الجائحة 213946.
ولا يزال معدل الوفيات الجديدة بين المصابين بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في موسكو بانخفاض مستمر، حيث سجلت السلطات الصحية 32 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 34 وفاة أمس السبت)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ شهر على الأقل، حسبما ذكرت قناة"روسيا اليوم".
وبلغ بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في العاصمة 3597 حالة وفاة.
وارتفع عدد المتعافين من كورونا في موسكو خلال اليوم الأخير بواقع 1007 حالات شفاء وأصبح 135 ألفا و556.
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