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وزير النقل المغربي: استئناف الرحلات الداخلية للطيران والقطارات والحافلات الخميس المقبل

10:01 م السبت 20 يونيو 2020
وزير النقل المغربي: استئناف الرحلات الداخلية للطيران والقطارات والحافلات الخميس المقبل

عبد القادر عمارة وزير النقل المغربي

الرباط - (أ ش أ):

أعلن عبد القادر عمارة وزير النقل والتجهيز واللوجستيك والماء المغربي، استئناف الرحلات الداخلية للطيران والقطارات والحافلات ابتداء من يوم الخميس المقبل.

وكشف الوزير، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتعلق أساسا بإجراءات تخفيف الحجر الصحي، عن أن التنقل بين مدن "المنطقة 1" سيكون بشكل عاديّ دون تدابير استثنائية، بينما التنقل من "المنطقة 2" يتطلب شروطا؛ لم يكشفها اعمارة في تدوينته.

وفي إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى تخفيف الحجر الصحي، أضاف المسؤول الحكومي أن الحركة تُستأنف ابتداء من اليوم 20 يونيو، من وإلى البواخر التجارية؛ وذلك بعد موافقة مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

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وزير النقل المغربي عبد القادر عمارة رحلات الطيران القطارات الحجر الصحي فيروس كورونا

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