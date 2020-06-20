الجزائر تسجل 12 وفاة و127 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم السبت، عن تسجيل 12 وفاة و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا، في الإيجاز الصحفي اليومي، إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 837 حالة، وإن مجموع الإصابات وصل إلى 11631 حالة.

وأوضح المتحدث أن هناك 128 حالة تماثلت للشفاء، ليصبح بذلك مجموع الأشخاص الذي تعافوا من الوباء 8324 حالة.

كما أشار فورار إلى تواجد 38 مريضا في العناية المركزة.