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مدعون: العثور على جثث بشاحنة يفترض أنها لضباط مكسيكيين مفقودين

11:17 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
مدعون: العثور على جثث بشاحنة يفترض أنها لضباط مكسيكيين مفقودين

الشرطة المكسيكية

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

قال مدعون في ولاية كوليما، اليوم الثلاثاء، إن سبع جثث تم اكتشافها داخل شاحنة صغيرة على جانب أحد الطرق يفترض أنها تعود لضباط شرطة اختطفوا مؤخرا في غرب المكسيك.

وقال هيكتور فيلا المتحدث باسم الأمن العام في كوليما لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الضباط كانوا يرافقون مجموعة من مقاولي التعدين إلى ولاية خاليسكو المجاورة واختفوا يوم الخميس الماضي.

وعثر على ما يفترض انها جثثهم يوم الاثنين داخل شاحنة على جانب طريق بالقرب من مانزانيلو في منطقة حدودية بين الولايتين.

وقال المدعون إن الجثث تشبه جثث ضباط الشرطة، على الرغم من ذلك فإنه سيتم اخضاعها للفحص لتأكيد هوياتهم.

كما تم اختطاف ثلاث ضابطات شرطة وشخصين مدنيين ولكن تم الإفراج عنهم يوم السبت الماضي وهم بصحة جيدة. ولم ينضرر المقاولون الذين كانوا يسافرون بمروحية.

يشار إلى إن عصابة المخدرات القوية، المسماه بخاليسكو نيو جينيرشن، تنشط في المنطقة.

الشرطة المكسيكية المكسيك ولاية كوليما هيكتور فيلا

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