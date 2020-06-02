تراجع إنتاج النفط في روسيا إلى ٨.٥٩ مليون برميل يوميا

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الثلاثاء، تراجع إنتاج روسيا من النفط خلال مايو الماضي، إلى ٨.٥٩ مليون برميل يوميا في المتوسط.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن روسيا وفقا لاتفاق دول تجمع "أوبك بلس" في أبريل الماضي كانت ملزمة بخفض إنتاجها خلال مايو الماضي ويونيو الحالي، بمقدار 5ر2 مليون برميل يوميا إلى 5ر8 مليون برميل يوميا.

وكانت بيانات، نقلها موقع "روسيا اليوم" على الإنترنت اليوم الثلاثاء، قد أشارت إلى أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض في مايو الماضي بنسبة 5ر15% عن مستواه قبل عام، إلى 7ر39 مليون طن.

كما أظهرت البيانات أن إنتاج الغاز خلال الشهر الماضي بلغ 58ر52 مليار متر مكعب، بانخفاض نسبته 5ر14% عن مستواه للفترة نفسها قبل عام.

ومنذ بداية العام الجاري تم إنتاج قرابة 48ر226 مليون طن من النفط، بانخفاض نسبته 6ر2% عن الفترة نفسها من 2019، وفقا لوكالة "إنترفاكس".

وخلال الأشهر الخمسة الأولى تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا بنسبة 2ر9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 26ر293 مليار متر مكعب.