البرلمان البرازيلي: رئيس البلاد قد يواجه إجراءات العزل من منصبه
برازيليا - (أ ش أ):
أعلن رئيس مجلس النواب البرازيلي رودريجو مايا أنه سيتخذ قرارا بشأن إطلاق إجراءات لعزل رئيس الدولة جاير بولسونارو من منصبه "في الوقت المناسب".
ولم يستبعد رئيس مجلس النواب، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إطلاق إجراءات العزل، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة وسط انتشار فيروس كورونا بوتائر متسارعة في البلاد.
وأضاف رئيس مجلس النواب أنه لا يريد أن "يصب مزيدا من الزيت على النار".
يذكر أن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يواجه اتهامات بالتدخل في شؤون العدالة، فيما يخص إقالة مدير الشرطة الاتحادية على خلفية التحقيقات مع أفراد عائلته.
كما واجه الرئيس البرازيلي انتقادات بشأن أسلوب تعامله مع أزمة فيروس كورونا، مع صعود البلاد إلى المركز الثاني عالميا من حيث عدد المصابين، الذي تجاوز نصف المليون شخص بالإضافة إلى نحو 30 ألف حالة وفاة.
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