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سجناء يهربون في سيارة إسعاف بالسلفادور

10:10 م الجمعة 19 يونيو 2020
سجناء يهربون في سيارة إسعاف بالسلفادور

شرطة السلفادور

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

قالت السلطات في السلفادور اليوم الجمعة، إن الشرطة بدأت عملية مطاردة لـ 10 من أفراد عصابة فروا من السجن باستخدام سيارة إسعاف.

وتردد أن المجرمين الفارين ينتمون إلى عصابة "باريو 18" الإجرامية.

وفر المجرمون مساء أمس الخميس، من السجن في أبوبا، على مسافة نحو 20 كيلومترا شمال سان سلفادور، حسبما ذكر قائد الشرطة موريسيو أريازا على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر".

وأضاف أريازا ، أن القوات الخاصة تشارك فى عملية البحث .

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أفراد العصابة فروا من السجن عبر سطح المبنى.

شرطة السلفادور سجناء سلفادور

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