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تركيا تسجل انخفاضا متواصلا في إصابات كورونا

10:06 م الجمعة 19 يونيو 2020
تركيا تسجل انخفاضا متواصلا في إصابات كورونا

وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه

أنقرة - أ ش أ
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الجمعة أن حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تواصل انخفاضها في عموم البلاد.
وقال فخر الدين قوجة - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الجمعة - إن ولايتي إسطنبول وأنقرة سجلتا أدنى معدل إصابات خلال الأسبوع الأخير وأن عدد المتعافين فاق المصابين الجدد لليوم الثاني، مع مواصلة الالتزام بالتدابير المتخذة للحد من انتشار الفيروس.
ووفقا لتحديث وزارة الصحة، سجلت تركيا 1494 حالة شفاء اليوم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 157 ألفا و516.
ووصل عدد الإصابات إلى 185 ألفا و245، إثر تسجيل ألف و214 إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وشهدت البلاد اليوم 23 حالة وفاة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الضحايا 4 آلاف و905.
وارتفع العدد الكلي لاختبارات الكشف عن الفيروس إلى مليونين و863 ألفا و632، بعد إجراء 41 ألفا و316 اختبارا جديدا.

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