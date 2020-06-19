الجزائر: تسجيل 14 وفاة و119 إصابة بفيروس كورونا

الجزائر - (د ب أ):

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا في تصريح صحفي عن ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 825 حالة.

وكشف فورار، عن تسجيل 119 إصابة جديدة ليصبح بذلك مجموع الإصابات 11504 منتشرة في كل مدن البلاد.

كما لفت إلى تعافي 118 مريضا، ليرتفع بذلك مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 8196.

وأشار إلى تواجد 53 مريضا في العناية المركزة.