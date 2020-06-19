معهد "روبرت كوخ" يسجل 770 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

برلين - (د ب أ):

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة، 770 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 188 ألفا و534 حالة.

وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8872 حالة، بزيادة قدرها 16 حالة وفاة مقارنة بأمس الخميس.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 174 ألفا و400 حالة، بزيادة قدرها نحو 400 حالة مقارنة بأمس.