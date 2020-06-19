أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

معهد "روبرت كوخ" يسجل 770 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

09:08 ص الجمعة 19 يونيو 2020
معهد "روبرت كوخ" يسجل 770 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أرشيفية

برلين - (د ب أ):
سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة، 770 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 188 ألفا و534 حالة.

وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8872 حالة، بزيادة قدرها 16 حالة وفاة مقارنة بأمس الخميس.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 174 ألفا و400 حالة، بزيادة قدرها نحو 400 حالة مقارنة بأمس.

ألمانيا مكافحة الأمراض المعدية فيروس كورونا

الخبر التالى:

الصحة الفلسطينية: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 50437

    عدد المصابين

  • 13528

    عدد المتعافين

  • 1938

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8419828

    عدد المصابين

  • 4116394

    عدد المتعافين

  • 451092

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تكشف حقيقة إجراء تحاليل كورونا بمحطات البنزين