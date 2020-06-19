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خبير مكافحة الأوبئة بأمريكا: لا ضرورة لمزيد من إجراءات الحجر الواسعة في البلاد

08:19 ص الجمعة 19 يونيو 2020
خبير مكافحة الأوبئة بأمريكا: لا ضرورة لمزيد من إجراءات الحجر الواسعة في البلاد

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
قال كبير خبراء الأوبئة الأمريكي أنتوني فاوتشي "إنّ السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة لا تتطلّب مزيدًا من تدابير الحجر الواسعة النطاق، وذلك على الرغم من أنّ معدل الإصابات اليومية على الصعيد الوطني لا يُظهر تراجعا".
وشدد فاوتشي - في تصريح وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - على ضرورة اتباع نهج محلي في التعامل مع الفيروس، بما في ذلك ما يتعلق بالسؤال الحاسم حول موعد إعادة فتح المدارس، وذلك في وقت تُواصل البلاد اتخاذ مزيد من الخطوات للعودة إلى وضعها الطبيعي.
وأضاف "في المقاطعات التي لا توجد فيها حالات إصابة على الإطلاق، ليست هناك مشكلة في فتح المدارس، مشيرا إلى أن هناك أجزاءً أخرى من البلاد حيث يوجد عدد ضئيل من الإصابات، وهي أماكن يمكن فيها تأخير فتح المدارس".

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