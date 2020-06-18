بعد "عقوبات الإيغور".. بكين لواشنطن: سنرد بقوة وتحملوا العواقب

بكين- (د ب أ):

نددت الصين بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون يفوض بفرض عقوبات على المسؤولين عن قمع أقلية الإيغور في إقليم شينجيانج بالصين.

وقالت بكين في بيان نقلته صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي، إن قانون الإيغور لحقوق الإنسان "يسحق القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للشؤون الداخلية للصين".

وذكر البيان أن "إجراءات الصين لمكافحة الإرهاب والانفصال والقضاء على التطرف" في المنطقة الغربية البعيدة، حيث تم احتجاز مليون من الويغور وغيرهم من المسلمين من العرقية التركستانية في معسكرات تديرها الحكومة، "تضمن الحقوق الأساسية لجميع الجماعات العرقية في شينجيانج".

وأضاف بيان الحكومة الصينية أن مشروع القانون الأمريكي "يكشف النوايا الشريرة للولايات المتحدة للإضرار بسيادة وأمن الصين وإثارة توترات عرقية وتقويض رفاهية واستقرار شينجيانج وكبح تنمية وتطور الصين".

وحذر البيان من أن "الصين سترد بقوة ويجب أن تتحمل الولايات المتحدة كل العواقب إذا لم تصحح واشنطن أخطاءها".