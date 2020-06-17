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فرقاطات تركية تعترض سفينة فرنسية في البحر المتوسط

08:49 م الأربعاء 17 يونيو 2020
فرقاطات تركية تعترض سفينة فرنسية في البحر المتوسط

وزارة الدفاع الفرنسية

(وكالات):

قالت وزارة الدفاع الفرنسية، يوم الأربعاء، إن سفينة فرنسية تشارك في مهمة لحلف الناتو في البحر المتوسط، تعرضت مؤخرًا إلى مناورة "عنيفة للغاية" من قبل الفرقاطات التركية.

وأضافت الوزارة "بينما كانت الفرقاطة الفرنسية تسعى؛ لتحديد هوية سفينة شحن يشتبه في أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا، تدخلت الفرقاطات التركية وأضاءت ثلاث مرات برادار التحكم في إطلاق النار، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأكدت في بيان، أن ذلك "عدواني للغاية". وأفادت الدفاع بأنها تنوي شجب السلوك الذي وصفته بـ"الخطير جدًا" خلال اجتماع التحالف يوم 17 يونيو.

وكان مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية، قال إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي - الناتو، ألا يدفن رأسه في الرمال فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه.

واتهم المسؤول الفرنسي، البحرية التركية بالتحرش بسفينة حربية فرنسية كانت تنفذ مهمة للحلف.

وصرح قبيل قمة لوزراء دفاع الحلف، "لقد مررنا بلحظات معقدة في الحلف، لكن لا يمكن أن نكون نعامة، ونتظاهر بأنه لا مشكلة بخصوص تركيا في الحلف، يتعين علينا التعرف عليها والإفصاح عنها والتعامل معها".

وزارة الدفاع الفرنسية البحر المتوسط الناتو تركيا البحرية التركية سفينة حربية فرنسية

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