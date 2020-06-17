السودان يعلن فشل محادثات وزراء الري حول سد النهضة.. وإحالة الملف لرؤساء الحكومات

وكالات

قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إنهم طالبوا إحالة الخلافات بمفاوضات سد النهضة إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث.

وتابع عباس في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تواصلت اليوم على مستوى وزراء الري.

وأكد سعي السودان، القانوني للتوصل لحلول مرضية و عادلة حول القضايا الخلافية.

كما أكد أن بلاده تؤكد على حق الدول في الاستخدام المنصف لمياه النيل دون ضرر.

وأشار إلى أنه رغم التقدم المعتبر الذي تم تحقيقه في الجوانب الفنية المتعلقة بملء و تشغيل سد النهضة، إلا أن الخلافات في الجوانب القانونية كشفت عن خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاث حول عدد من القضايا على رأسها مدى إلزامية الاتفاق و آلية حل النزاعات و عدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء و تشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاثة.

وأوضح أنه بناء على ذلك طلب السودان، إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاثة للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح بإستئناف المفاوضات في أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الري في الدول الثلاثة.

ووجه الشكر إلى مصر وإثيوبيا، على قبولهم مبادرة السودان والعودة إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة.