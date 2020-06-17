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رئيس هندوراس يعلن إصابته وزوجته واثنين من مساعديه بكورونا

01:34 م الأربعاء 17 يونيو 2020
رئيس هندوراس يعلن إصابته وزوجته واثنين من مساعديه بكورونا

رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز

(بي بي سي):

قال رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، إنه وزوجته واثنين من مساعديه تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف هيرنانديز في خطاب متلفز ، أنه بدأ يشعر بالإعياء خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وتم تأكيد حالته أمس.

وأكد أنه يشعر بتحسن وسيواصل العمل عن بعد.

وقال "أشعر بأن لدى القوة و الطاقة للمضي قدما والتغلب على هذا الوباء، سنحقق ذلك، وأثق بالله والأطباء والطب الهندوراسي ".

وسجلت هندوراس أكثر من 9600 حالة إصابة بفيروس كورونا و 330 حالة وفاة ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة.

وعادت الأنشطة الاقتصادية في البلاد لطبيعتها الأسبوع الماضي بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الإغلاق الذى تضمن إغلاق الحدود وحظر التجول بسبب تفشي فيروس كورونا.

هذا المحتوى من

BBC
خوان أورلاندو هيرنانديز فيروس كورونا هندوراس كوفيد 19

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