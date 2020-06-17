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إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز مليونين و100 ألف

12:14 ص الأربعاء 17 يونيو 2020
إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز مليونين و100 ألف

إصابات كورونا في أمريكا

(وكالات):

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و104 آلاف و346 إصابة بينما زاد عدد الوفيات 496 حالة إلى 116140.

وتمثل هذه الأرقام الحالات التي سجلتها المراكز حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين مقارنة مع تقريرها السابق، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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