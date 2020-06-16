أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

بكين ترفع حالة طوارئ الصحة العامة إلى المستوى الثاني

06:16 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
بكين ترفع حالة طوارئ الصحة العامة إلى المستوى الثاني

فيروس كورونا

بكين - أ ش أ

أعلنت سلطات العاصمة الصينية "بكين"، اليوم الثلاثاء، رفع الاستجابة الطارئة للصحة العامة المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) من المستوى الثالث إلى الثاني، بعد تسجيل حالات إصابة بعدوى محلية منذ الخميس الماضي بعد 56 يوما بدون إصابات.

وقال نائب السكرتير العام لحكومة بلدية بكين تشن باي - في مؤتمر صحفي مساء اليوم - إنه سيتم تنفيذ الإغلاق التام للمناطق المصنفة على أنها ذات مستوى مخاطر مرتفعة، فيما يحظر على الأشخاص الذين زاروا مؤخرا "سوق شينفادي"، أكبر سوق لتجارة الجملة للفواكه والخضروات واللحوم في بكين والمرتبطة به غالبية الإصابات الأخيرة، ويعيشون في مناطق مصنفة متوسطة وعالية الخطورة، مغادرة بكين.

وأضاف باي أنه لا توجد حاليا حاجة لوقف الإنتاج أو إغلاق الأعمال، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتعين تشجيع العمل المرن مثل العمل عن بعد والعمل خارج أوقات الذروة.

من جهتها، قررت لجنة التعليم ببكين تعليق الدراسة للطلبة في المدارس الابتدائية والإعدادية في بكين اعتبارا من يوم غد.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا بكين تشن باي المدارس الابتدائية حالة طوارئ الصحة العامة

الخبر التالى:

السودان: قضية سد النهضة وطنية ولا تتحمل التجاذبات الداخلية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 46289

    عدد المصابين

  • 12329

    عدد المتعافين

  • 1672

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8118671

    عدد المصابين

  • 4216319

    عدد المتعافين

  • 439198

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من الصحة العالمية على أنباء وجود سلالتين لكورونا في مصر