رغم المخاوف.. تنزانيا ترفع القيود المفروضة بسبب كورونا

دار السلام - (د ب أ):

من المقرر أن ترفع تنزانيا مجموعة كبيرة من القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية الشهر الجاري، على الرغم من بعض الشكوك حول ما إذا كان الوضع آمنا للقيام بذلك.

وقال الرئيس جون ماجوفولي إن معظم القيود ستُرفع يوم 29 يونيو الجاري، في الوقت الذي ينظر فيه إلى كيفية "هزيمة" الوباء بشكل أساسي.

وأضاف أمام المجلس التشريعي اليوم الثلاثاء إن ذلك سيسمح للمدارس بإعادة فتح أبوابها وإقامة الفعاليات الكبيرة، مثل حفلات الزفاف.

لكن هيئات الصحة التنزانية لم تقم بتحديث أرقام حالات فيروس كورونا بالبلاد منذ نهاية أبريل الماضي.

وبحسب آخر الأرقام الرسمية، فقد تم تسجيل 509 إصابة في تنزانيا. وقال رئيس الوزراء قاسيمو ماجاليوا أمس الاثنين إن 66 مريضا يخصعون للعلاج حاليا.

وانتقد عضو المعارضة سعيد كوبينيا قرار رفع الإجراءات المفروضة لوقف انتشار الفيروس ووصفه بأنه متسرع.

وصرح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن "المرض لا يزال موجودا في هذا البلد". بالإضافة إلى ذلك، قال إنه من الصعب تصديق أرقام الحكومة فيما يتعلق بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حيث تم الإبقاء عليها سرية لفترة طويلة.