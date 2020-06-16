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موظفون سابقون في "إيباي" يرسلون "صراصير حية" لترويع زوجين بسبب انتقاد الشركة

05:31 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
موظفون سابقون في "إيباي" يرسلون "صراصير حية" لترويع زوجين بسبب انتقاد الشركة

شركة إيباي

واشنطن - (د ب أ)

اتُهم ستة موظفين سابقين في شركة "إيباي" بتدبير حملة مضايقة تضمنت إرسال صندوق مليء بصراصير حية و"جنين خنزير محفوظ" لضحاياهم، حسبما ذكرت وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين.

واستهدفت الحملة زوجين كانا ينشران نشرة إخبارية بشأن التجارة الإلكترونية، اعتبروها منتقدة للشركة.

وفي أغسطس 2019، أرسل اثنان من فريق القيادة التنفيذية لشركة إيباي رسائل تشير إلى أن الوقت حان لـ "إسقاط" محرر النشرة.

وردا على ذلك، تردد أن ستة من كبار موظفي الشركة في الفريقين الأمني والاستخباراتي انخرطوا في مخطط للمضايقة.

وذكرت السلطات الأمريكية أن المخطط شمل إرسال أشياء غريبة لمنزل الزوجين، بينها قناع هالوين لخنزير مدمم وإكليل جنائزي وصندوق من الصراصير الحية.

كما تردد أنه تم أيضا إرسال رسائل تهديد من بينها تغريدات عامة ورسائل خاصة تنتقد محتوى النشرة الإخبارية.

وتم توجيه اتهامات بالتآمر ضد الأشخاص الستة، وقالت شركة إيباي إنها فصلتهم بالفعل.​

شركة إيباي صراصير حية التجارة الإلكترونية

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