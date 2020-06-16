مدينة أتلانتا الأمريكية تعلن إصلاحات بالشرطة بعد مقتل رجل أسود على يد شرطي

واشنطن - (د ب أ)

كشفت عمدة مدينة أتلانتا الأمريكية، كيشا لانس بوتومز، يوم الاثنين عن مجموعة من تدابير إصلاحات الشرطة التي تهدف إلى تقييد استخدام القوة، بعد أيام من مقتل رجل من أصول أفريقية بالرصاص على يد شرطي في المدينة.

وأصدرت لانس بوتومز أوامر تطالب الشرطة باستخدام القوة "المعقولة موضوعيا" في اعتقال شخص ما و"أساليب منع التصعيد" قبل أي استخدام للقوة المميتة.

وكان مكتب التحقيقات بجورجيا ذكر يوم السبت الماضي إنه تم استدعاء الشرطة إلى مطعم للوجبات السريعة بعد شكوى مفادها أن رجلا استغرق في النوم داخل سيارته في الممر المخصص لتلقي الوجبات من المركبات.

وفشل الرجل في اجتياز اختبار الثمالة وحاولت الشرطة احتجازه. وتبع ذلك اشتباك بين المشتبه به ورجال الشرطة على صاعق كهربي للشرطة.

وأفاد مكتب التحقيقات بجورجيا في بادئ الأمر بأن الرجل /27 عاما/ تم إطلاق الرصاص عليه أثناء الاشتباك.

وقال مكتب التحقيقات في وقت لاحق إن مراجعة لقطات الدائرة التلفزيونية المغلقة أظهرت أن الرجل، الذي يدعى رايشار بروكس "حصل على الصاعق الكهربائي الخاص بأحد رجال الشرطة وشرع في الفرار من مسرح الحادث".

وتابع مكتب التحقيقات: "لاحق رجال الشرطة بروكس سيرا على الأقدام واستدار بروكس أثناء المطاردة ووجه الصاعق إلى رجل الشرطة ، فأطلق الأخير الرصاص من سلاحه ليصيب بروكس".

ووفقا لتقارير رسمية، كشف تقرير تشريح الجثة أن بروكس مات إثر إطلاق النار عليه مرتين في الظهر.

وقال مكتب التحقيقات بجورجيا إنه يتحقق أيضا من تسجيل فيديو التقطه شهود. وأظهر الفيديو - الذي لم يتم التحقق من موثوقيته - والذي تم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق الرصاص على بروكس بعد فراره من مكان الصراع.

وأضاف المكتب أن بروكس نُقل إلى مستشفى محلي حيث توفي بعد خضوعه لجراحة.

وخضع ضابط للعلاج بسبب إصابة تعرض لها أثناء الحادث.

وقالت لانس بوتومز خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "شاهدنا ما حدث ليل الجمعة مع السيد بروكس .. أن نرى السيد بروكس يوم الجمعة يتحدث عن رغبته في العودة لمنزله لحضور حفل عيد ميلاد ابنته لأمر يفجع قلبي".