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إصابة 4 موظفين بالرئاسة الكينية بكورونا.. والرئيس وأسرته "آمنون"

02:45 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
إصابة 4 موظفين بالرئاسة الكينية بكورونا.. والرئيس وأسرته "آمنون"

الرئيس الكيني أوهورو كينياتا

نيروبي - (أ ش أ)

أعلنت الرئاسة الكينية أن أربعة موظفين يعملون في مكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة الكينية أن الأربعة أحيلوا إلى مستشفى قريب للعلاج، كما جاء في البيان أن الرئيس وأسرته "آمنون ولا يعانون من فيروس كورونا".. ويتم فحص جميع الموظفين ، بما في ذلك الرئيس وعائلته ، على أساس منتظم.
يوجد في كينيا حاليًا أكثر من 3000 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وتوفي أكثر من 80 شخصًا بعد اصابتهم بكورونا.

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