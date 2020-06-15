لأول مرة في التاريخ.. الجامعات السعودية تسمح بتدريس الموسيقى والفنون

الرياض - (د ب أ)

أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، اليوم الاثنين، عن إدراج الجامعات السعودية أقساما تعليمية في الموسيقى والفنون والمسرح في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجامعات الحكومية.

وقال وزير الثقافة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين: "خطوة إلى نهضتنا الثقافية، كلية الثقافة والفنون في جامعة الملك سعود، بكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية في جامعة عفت، ماجستير الآداب في الأدب المسرحي في جامعة الملك عبدالعزيز".

تجدر الإشارة إلى أنّ الأمير بدر كان قد أعلن في نهاية العام السابق عن أنه سيتم إدراج الموسيقى والمسرح والفنون في مناهج التعليم في السعودية، وذلك عقب اجتماعه بالدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم في مقر وزارة الثقافة في حي الدرعية.