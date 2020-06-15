التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة في ايرلندا

دبلن - (د ب أ)

قال حزب فاين جايل الحاكم في ايرلندا إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وقال بيان فاين جايل إن قادة فيانا فيل وفاين جايل وحزب الخضر الأصغر وقعوا على " مشروع برنامج للحكومة".

وأضاف أنه ستتم إحاطة الأحزاب البرلمانية المعنية بشأن البرنامج.

وبعد أربعة أشهر من قيادة حكومة تصريف أعمال لشؤون البلاد، سيتقاسم الحزبان الرئيسيان اللذان ينتميان إلى تيار يمين الوسط فيانا فيل وفاين جايل السلطة مع حزب الخضر .

وتسبب تزايد التأييد لحزب شين فين الجمهوري اليساري في عدم حصول حزبي فاين جايل وفيانا فيل على مقاعد كافية لتشكيل حكومة أغلبية في انتخابات فبراير.

وكان دارا كاليري، نائب زعيم حزب "فيانا فيل" قد أعلن في وقت متأخر أمس الاحد بأن الحزبين السياسيين التقليديين الرئيسيين في أيرلندا فشلا في التوصل إلى نتيجة بشأن مسودة اتفاق تتعلق بتشكيل الحكومة، بعد ثلاثة أشهر من المحادثات.

وصرح كالياري للإذاعة الوطنية" ار تي إي" أمس أنه سيوقع على اتفاق ويتوقع أن يفعل القادة الآخرون كذلك عندما تستأنف المحادثات اليوم الاثنين.

وقال "كانت هناك قضايا يجب التعامل معها على مستوى القادة.. سيجتمع الزعماء مرة أخرى في الصباح وأعتقد أن العملية ستنتهي صباح الغد".

وكان من المتوقع أن يوقع قادة فاين جايل وفيانا فيل وحزب الخضر على مشروع برنامج عمل حكومي لكنهم ما زالوا بحاجة إلى حل "القضايا العالقة" المتعلقة بالضرائب والمعاشات.

وتابع كاليري أن المحادثات تركزت على الإسكان الذي وصل إلى أزمة لا يمكن تحملها في العاصمة دبلن، والصحة وإعادة بناء الاقتصاد بعد أزمة فيروس كورونا.