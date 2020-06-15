ارتفاع حصيلة قتلى انفجار شاحنة غاز مسال في الصين إلى 20 شخصا

بكين- (د ب أ):

ارتفعت حصيلة القتلى اليوم الاثنين جراء انفجار شاحنة صهاريج تحمل غازا مسالا شرقي الصين إلى 20 شخصا،فيما تقترب جهود الإنقاذ من الانتهاء، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

وانفجرت الشاحنة التي كانت تنقل الغاز المسال من نينجبو إلى وينزهو يوم السبت على مخرج طريق سريع في منطقة تايزهو بإقليم تشجيانج.

ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات وقوع الحادث.

وأصيب 200 شخص آخرون في الحادث، ولا يزال 24 شخصا منهم في حالة حرجة، وفقا لصحيفة "أورينتال" التي تصدر في هونج كونج.