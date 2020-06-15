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سويسرا: إصابات كورونا تتجاوز31 ألفا والوفيات تقترب من ألفين

10:38 ص الإثنين 15 يونيو 2020
سويسرا: إصابات كورونا تتجاوز31 ألفا والوفيات تقترب من ألفين

أرشيفية

زيورخ - (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في سويسرا إلى 31117 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت زيورخ (0530 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغت 1938 حالة. وتعافى 28800 شخص من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 15 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في سويسرا.

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