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ألمانيا ترفع تحذيرات السفر لمعظم مناطق أوروبا

02:19 ص الإثنين 15 يونيو 2020
ألمانيا ترفع تحذيرات السفر لمعظم مناطق أوروبا

ألمانيا ترفع تحذيرات السفر لمعظم مناطق أوروبا

برلين - (د ب أ):
رفعت ألمانيا اليوم الاثنين تحذيرات السفر لمعظم مناطق أوروبا، والتي كانت قد أعلنتها بصورة عالمية وشاملة منذ ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .

وألغت وزارة الخارجية الألمانية التحذير من السفر إلى 27 دولة في أوروبا عند منتصف الليل عبر موقعها على الإنترنت.

ومن المقرر أن توقف ألمانيا أيضًا تنفيذ القيود والمراقبة الحدودية بداية من اليوم الاثنين، على الرغم من أنه كان قد تم بالفعل إلغاء عمليات الفحص والتفتيش في العديد من المعابر.

وتتماشى هذه الخطوة مع توصية من المفوضية الأوروبية، التي تحث أعضاء الاتحاد الأوروبي على إعادة فتح الحدود بدءا من الأسبوع الحالى ، حيث تعتبر حرية حركة الأشخاص والبضائع عبر الدول الأعضاء الـ 27 حجر زاوية وركيزة هامة من ركائز التكتل الأوروبى .

ألمانيا تحذيرات السفر أوروبا

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