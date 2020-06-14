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أبو ظبي تطلق خدمة ذكية لبرنامج العزل المنزلي على "واتس اب"

07:20 م الأحد 14 يونيو 2020
أبو ظبي تطلق خدمة ذكية لبرنامج العزل المنزلي على "واتس اب"

واتساب

أبوظبي - (د ب ا)

أطلقت دائرة الصحة بأبوظبي خدمة جديدة لبرنامج العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) عبر تطبيق "واتس أب".

وقال مسؤولون في الدائرة للصحفيين اليوم الأحد، إن الخدمة الجديدة تتيح الرد الفوري على الأسئلة الأكثر شيوعا حول الفيروس، والتوصيات الصادرة من دائرة الصحة في أبوظبي بشأن عمليات العزل المنزلي على مدار 24 ساعة في اليوم.

وذكر وكيل دائرة الصحة في أبو ظبي، الدكتور جمال الكعبي، "تعد هذه الخدمة التي تقدم مجانا، مصدرا للمعلومات الموثوقة والدقيقة فيما يتعلق بإجراءات العزل المنزلي لكل من يحتاجها في داخل الدولة".

وتابع الكعبي "نسعى من خلال هذه الخدمة إلى دعم المرضى ومساندتهم، والتعريف بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه مكافحة انتشار الفيروس، فضلا عن تمكينهم من استقاء المعلومة الصحيحة من المصادر الرسمية بما يضمن صحتهم وسلامتهم".

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