غلق طرق في أتلانتا احتجاجا على مقتل مواطن من أصحاب البشرة السمراء
أغلق محتجون، عدد من الطرق السريعة في مدينة أتلانتا، احتجاجا على مقتل مواطن من أصحاب البشرة السمراء برصاص الشرطة، وفق قناة الغد.
ولقي رايشارد بروكس ٢٧ عاما، برصاص الشرطة، أثناء فراره من رجال الشرطة، بحسب مكتب التحقيقات بجورجيا.
وتابع مكتب التحقيقات: "لاحق رجال الشرطة بروكس سيرا على الأقدام واستدار بروكس أثناء المطاردة ووجه الصاعق إلى رجل الشرطة، فأطلق الأخير الرصاص من سلاحه ليصيب بروكس".
وقدم قائد شرطة أتلانتا الأمريكية استقالته على خلفية مقتل رايشارد بروكس وبعد ساعات فقط من الحادث.
يشار إلى أن مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، على يد شرطي أبيض أثار احتجاجات في أنحاء البلاد في الأسابيع القليلة الماضية.
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