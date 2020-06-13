السلطات الأمريكية تحقق في مقتل رجل أسود على أيدي الشرطة بأتلانتا

واشنطن - (د ب أ)

تحقق سلطات تطبيق القانون في ولاية جورجيا الأمريكية، في إطلاق النار على رجل أسود في مدينة أتلانتا توفي لاحقا متأثرا بجروحه.

وذكر مكتب التحقيقات بجورجيا اليوم السبت، إنه تم استدعاء الشرطة إلى مطعم للوجبات السريعة بعد شكوى مفادها أن رجلا استغرق في النوم داخل سيارته في الممر المخصص لتلقي الوجبات من المركبات.

وفشل الرجل في اجتياز اختبار الثمالة وحاولت الشرطة احتجازه. وتبع ذلك صراع بين المشتبه به ورجال الشرطة على صاعق كهربي للشرطة.

وأفاد مكتب التحقيقات بجورجيا في بادئ الأمر بأن الرجل 27 عاما، تم إطلاق الرصاص عليه أثناء الصراع.

وقال مكتب التحقيقات في وقت لاحق إن مراجعة لقطات الدائرة التلفزيونية المغلقة أظهرت أن الرجل، الذي يدعى رايشار بروكس "حصل على الصاعق الكهربائي الخاص بأحد رجال الشرطة وشرع في الفرار من مسرح الحادث".

وتابع مكتب التحقيقات: "لاحق رجال الشرطة بروكس سيرا على الأقدام واستدار بروكس أثناء المطاردة ووجه الصاعق إلى رجل الشرطة، فأطلق الأخير الرصاص من سلاحه ليصيب بروكس".

يشار إلى مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد شرطي أبيض أثار احتجاجات في أنحاء البلاد في الأسابيع القليلة الماضية.