أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

السلطات الأمريكية تحقق في مقتل رجل أسود على أيدي الشرطة بأتلانتا

11:18 م السبت 13 يونيو 2020
السلطات الأمريكية تحقق في مقتل رجل أسود على أيدي الشرطة بأتلانتا

الشرطة الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

تحقق سلطات تطبيق القانون في ولاية جورجيا الأمريكية، في إطلاق النار على رجل أسود في مدينة أتلانتا توفي لاحقا متأثرا بجروحه.

وذكر مكتب التحقيقات بجورجيا اليوم السبت، إنه تم استدعاء الشرطة إلى مطعم للوجبات السريعة بعد شكوى مفادها أن رجلا استغرق في النوم داخل سيارته في الممر المخصص لتلقي الوجبات من المركبات.

وفشل الرجل في اجتياز اختبار الثمالة وحاولت الشرطة احتجازه. وتبع ذلك صراع بين المشتبه به ورجال الشرطة على صاعق كهربي للشرطة.

وأفاد مكتب التحقيقات بجورجيا في بادئ الأمر بأن الرجل 27 عاما، تم إطلاق الرصاص عليه أثناء الصراع.

وقال مكتب التحقيقات في وقت لاحق إن مراجعة لقطات الدائرة التلفزيونية المغلقة أظهرت أن الرجل، الذي يدعى رايشار بروكس "حصل على الصاعق الكهربائي الخاص بأحد رجال الشرطة وشرع في الفرار من مسرح الحادث".

وتابع مكتب التحقيقات: "لاحق رجال الشرطة بروكس سيرا على الأقدام واستدار بروكس أثناء المطاردة ووجه الصاعق إلى رجل الشرطة، فأطلق الأخير الرصاص من سلاحه ليصيب بروكس".

يشار إلى مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد شرطي أبيض أثار احتجاجات في أنحاء البلاد في الأسابيع القليلة الماضية.

الشرطة الأمريكية أتلانتا مقتل رجل أسود

الخبر التالى:

تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 42980

    عدد المصابين

  • 11529

    عدد المتعافين

  • 1484

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7817195

    عدد المصابين

  • 4011073

    عدد المتعافين

  • 430397

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع جديد.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم السبت