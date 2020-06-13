بكين تغلق سوقًا لتجارة الجملة بعد تفشي فيروس كورونا محليًا

بكين- (د ب أ):

أغلقت بكين سوقًا كبيرة لتجارة الجملة، اليوم السبت، وبدأت في إجراء تحاليل لفيروس كورونا على أكثر من ألف تاجر وعامل بعد زيادة في حالات الإصابة المحلية في العاصمة الصينية.

وذكرت صحيفة "بكين نيوز"، أن مجموعة من ثلاث حالات جديدة تم تتبعها إلى سوق تجارة الجملة في شينفادي بمنطقة فنجتاى في الضواحي. وتوفر السوق 90 بالمئة من الفواكه والخضروات للمدينة.

وستخضع السوق إلى عملية "تعقيم شامل" أثناء إغلاقها، وفقًا لبيان أصدرته اللجنة الصحية بمنطقة فينجاتي.

وقال الرئيس التنفيذي لشينفادي تشانج يو شي لصحيفة "بكين دايلي" اليومية، إنه تم تتبع تفشي الفيروس إلى لوح تقطيع يستخدم مع السلمون المستورد.

كما تم إغلاق أحد عشر سوقا لبيع الجملة والمأكولات البحرية والمنتجات الزراعية في جميع أنحاء بكين مؤقتا، وسيتم تحديد موعد إعادة فتح السوق بناء على نتائج اختبارات الحمض النووي.

وسجلت سلطات الصحة الصينية اليوم السبت ست حالات إصابة جديدة محلية بمرض كوفيد 19 ، وجميعها في بكين.