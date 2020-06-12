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إسرائيل تتجاوز الـ200 إصابة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

10:30 م الجمعة 12 يونيو 2020
إسرائيل تتجاوز الـ200 إصابة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

فيروس كورونا

غزة - أ ش أ

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية بدون وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات في إسرائيل إلى 18 ألفا و795 حالة، ويظل عدد الوفيات ثابت عند 300 شخص.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن بيان وزارة الصحة، أنه "من مجمل الإصابات هناك 41 وصفت حالتهم متوسطة و34 خطيرة و25 على جهاز التنفس الاصطناعي و15310 تماثلوا للشفاء، علما بأن المرضى حاليا عددهم 3185".

ومن جانبه، حذر وزير الصحة الإسرائيلي يولي ادلشتين المواطنين من أن "فتح المرافق الاقتصادية لن يدوم طويلا إذا لم يتم اتباع قواعد الوقاية".

يشار إلى أنه للمرة الأولى منذ تخفيف قيود كورونا في إسرائيل، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، أمس، الـ 200 حالة ووصل إلى 242 إصابة.

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