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جامعة أوكسفورد تبدأ المرحلة الثالثة لتجارب لقاح ضد كورونا

05:33 م الجمعة 12 يونيو 2020
جامعة أوكسفورد تبدأ المرحلة الثالثة لتجارب لقاح ضد كورونا

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت جامعة أوكسفورد البريطانية، أنها ستبدأ ثالث مراحل التجارب السريرية للقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الجامعة البريطانية، حسبما نقلت عنها شبكة "سي إن إن" العربية، أن ثالث مرحلة سيشارك بها ٤٢ ألف متطوع.

ولا تزال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كورونا الذي تنتجه جامعة أوكسفورد البريطانية بمشاركة AstraZeneca الأمريكية، جارية، حيث تجري جامعة أوكسفورد تجاربها على 10 آلاف شخص في المملكة المتحدة، بينما تجري شركة AstraZeneca الأمريكية، تجاربها على 30 ألف شخص في الولايات المتحدة، فيما وافقت الحكومة البرازيلية في 2 يونيو حزيران الجاري، على إجراء التجارب على 2000 متطوع هناك.

وستبدأ التجارب الخاصة بشركة AstraZeneca في الولايات المتحدة، في 3 أغسطس آب المقبل، وفقًا للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، والتي ستجري وتمول التجارب.

سيحصل المشاركون في مجموعة المرحلة الثالثة على "جرعة واحدة أو جرعتين" من لقاح فيروس كورونا أو لقاح مرخص آخر سيكون المجموعة الضابطة في مواجهة (كوفيد 19).

كانت شركة مودرنا الأمريكية، أعلنت، في وقت سابق، الخميس، البدء في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاحها المضاد لفيروس كورونا في يوليو تموز المقبل، على أن تقوم بإنتاج 500 مليون جرعة من اللقاح بحلول يناير كانون الثاني المقبل 2020.

وتتضمن المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح، عشرات الأشخاص، لبيان ما إذا كان اللقاح آمنًا، بينما تشمل المرحلة الثانية مئات الأشخاص، وتتناول السلامة والاستجابة المناعية والجرعة، بينما تتضمن المرحلة الثالثة آلاف المرضى وتهتم بفاعلية اللقاح.

وفي المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، يمكن تحديد ما إذا كان اللقاح يعمل بشكل أفضل من عدم وجود لقاح على الإطلاق.

فيروس كورونا كوفيد 19 جامعة أوكسفورد البريطانية

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