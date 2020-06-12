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بلغاريا تسجل 93 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 3086 حالة

01:46 م الجمعة 12 يونيو 2020
بلغاريا تسجل 93 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 3086 حالة

فيروس كورونا

صوفيا- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الجمعة، تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3086 حالة.

وأفاد مقر العمليات الوطني البلغاري- في بيان، أوردته وكالة أنباء "صوفيا" اليوم - بأن الحالات النشطة للعدوى وصلت إلى 1230، بينما تماثل للشفاء التام من المرض 1688 شخصا.

وأوضح المقر أنه يوجد حاليا في المؤسسات الطبية في بلغاريا 204 مرضى، 15 منهم في وحدات العناية المركزة.

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فيروس كورونا بلغاريا صوفيا العناية المركزة المؤسسات الطبية

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