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روسيا تطرح دواء لعلاج كورونا مع تجاوز الإصابات نصف مليون

03:35 م الخميس 11 يونيو 2020
روسيا تطرح دواء لعلاج كورونا مع تجاوز الإصابات نصف مليون

أرشيفية

(وكالات):
طرحت روسيا، اليوم الخميس، دواء حصل على الموافقة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد مع تجاوز حالات الإصابة بالفيروس في البلاد نصف مليون حالة.
وقال صندوق الثروة السيادية الروسي الذي دعم التجارب على الدواء ويملك حصة 50 بالمئة في شركة كيم رار المصنعة له إن الشحنات الأولى من الدواء المضاد للفيروسات والذي يحمل اسم أفيفافير وصلت لبعض المستشفيات والعيادات في أنحاء البلاد،
وأقرت وزارة الصحة استخدام الدواء بموجب عملية خاصة سريعة بينما ما زالت التجارب السريرية، التي تجرى لفترة أقصر وبأعداد أقل من المتبع في دول أخرى، جارية.
وليس هناك حتى الآن لقاح لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ولم تظهر تجارب عدة أدوية على البشر فاعليتها بعد.
وقال كيريل ديميتريف رئيس الصندوق السيادي لرويترز الأسبوع الماضي إن هناك خططا لإنتاج ما يكفي من العقار لعلاج 60 ألف مريض شهريا.
وقال يوم الخميس إن أكثر من عشر دول طلبت إمدادات من الدواء.
وأضاف أن المفاوضات جارية لتوريد الدواء لجميع الأقاليم الروسية تقريبا وأن سبعة من أقاليم البلاد التي تتجاوز 80 إقليما تلقت الشحنات الأولى يوم الخميس.
وبلغ عدد المصابين في روسيا 502436 لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد البرازيل والولايات المتحدة لكن معدل الوفيات منخفض نسبيا، حيث بلغ إجمالي الوفيات 6532 حالة وهو ما أثار جدلا.
ورفعت إدارة الصحة في موسكو يوم الأربعاء عدد الوفيات خلال شهر مايو أيار مشيرة إلى تغيير في أسلوب تحديد سبب الوفاة للمرضى الذين يعانون من مشكلات صحية أخرى.

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