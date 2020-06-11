لليوم الثامن.. تونس تعلن تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا

تونس - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثامن على التوالي.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية- أن العدد الإجمالي للمصابين مستقر عند 1087 حالة موزعة كالتالي: 989 حالة شفاء، و49 حالة وفاة، و49 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.