وفاة رئيس وزراء الجابون السابق إيسوزي نجونديت
ليبرفيل - (د ب أ):
أعلن رئيس الجابون علي بونجو، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة السياسي البارز المنتمي للحزب الحاكم، إيمانويل إيسوزي نجونديت، اليوم الخميس.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن إيسوزي نجونديت - الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء في عام 2016، والذي ظل مخلصا لحزبه بعد أن أقاله بونجو من منصبه في أعقاب محاولة الانقلاب التي وقعت في يناير من عام 2019 - رحل عن عمر ناهز 59 عاما.
وتوفي السياسي الراحل، الذي عمل أيضا وزيرا للطاقة ووزيرا للشؤون الخارجية، بعد أسابيع من معاناته من أزمة ربو حادة.
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