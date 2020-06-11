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البرلمان السويسري يصوت على تقنين زواج المثليين

01:37 م الخميس 11 يونيو 2020
البرلمان السويسري يصوت على تقنين زواج المثليين

البرلمان السويسري

جنيف - (د ب ا):

من المقرر أن تصبح سويسرا إحدى الدول الأخيرة في غرب أوروبا التي تغير قوانينها بشأن زواج المثليين.

وصوت مجلس الشيوخ السويسري اليوم الخميس على المساواة في الزواج بواقع 124 صوتا مقابل 72 صوتا. كما مرر قانونا يتيح للمثليات المتزوجات استخدام الحيوانات المنوية من متبرعين لإنجاب أطفال. ومازال يتعين على مجلس النواب التصويت على هذه الإجراءات.

وأظهرت أحدث الاستطلاعات أن أغلبية مواطني سويسرا يؤيدون زواج المثليين. ويريد حزب الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي اليميني إجراء استفتاء على هذه القضية، ولكنه لم يحصل على توقيعات كافية بعد.

ويشار إلى أن سويسرا لم تسمح حتى الآن إلا بالشراكة المدنية للمثليين، لذلك لم يكونوا يتمتعون بنفس الحقوق حينما يتعلق الأمر بالمواطنة أو التبني.

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