الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصريحات رئيس وزراء اليابان بشأن هونج كونج

بكين- (أ ش أ):

أعربت الصين عن قلقها الشديد إزاء تصريحات رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" بأن طوكيو تريد أخذ زمام المبادرة بين مجموعة الدول السبع لإصدار بيان حول الوضع في هونج كونج.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني المتعلق بتشريع الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة شأن داخلي للصين، وإنه ليس لأي دولة أجنبية حق التدخل فيها.